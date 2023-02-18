В Турции в мобильных полевых госпиталях МЧС Азербайджана оказаны услуги 930 пострадавшим от землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мобильные полевые госпитали министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, отправленные в братскую Турцию по поручению Президента Ильхама Алиева в целях оказания поддержки в ликвидации последствий сильного землетрясения, продолжают свою работу в провинции Кахраманмараш, серьезно пострадавшей от землетрясения.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве по чрезвычайным ситуациям, за минувшие дни на высоком уровне была оказана медицинская помощь в мобильных госпиталях 930 пострадавшим, из которых 167 - дети.

Мобильные полевые госпитали, оснащенные всем необходимым для обследования и лечения оборудованием, продолжают непрерывную деятельность.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.