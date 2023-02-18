Гимнастическая арена в Баку великолепная – гимнаст из Германии

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики в Баку, где проходит Кубок мира по прыжкам на батуте, великолепная.

Об этом сказал в субботу Trend участник соревнований, гимнаст из Германии Кайо Лаукстерман.

"Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку – первые соревнования в этом сезоне. Мое выступление в квалификации прошло хорошо, думаю, что на следующих соревнованиях выступлю еще лучше и продемонстрирую результаты выше. Я уже приезжал в Баку на соревнования, участвовал в Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке. Условия, которые здесь созданы для спортсменов, потрясающие, гимнастическая арена – великолепная", - отметил он.

По словам немецкого спортсмена, к следующему этапу Кубка мира по прыжкам на батуте, который состоится летом, он планирует изменить программу, внедрить элементы большей сложности.

18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране, Сельджан Махсудова.