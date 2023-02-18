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Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 18 февраля 2023 17:28 (UTC +04:00)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает в субботу Trend.

Участники соревнований демонстрируют высокий уровень подготовки, радуя зрителей захватывающими сальто и поворотами. На трибунах царит позитивная и дружеская атмосфера, публика тепло поддерживает всех спортсменов.

18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране, Сельджан Махсудова.

АМИ Trend предлагает вниманию читателей фото с лучшими моментами первого дня соревнований.

(Фото: Заур Мустафаев)

Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
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