На Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалистки в индивидуальной программе среди женщин

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку в рамках соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте определились финалистки в индивидуальной программе среди женщин, сообщает в субботу Trend.

В финал, который состоится 19 февраля, прошли - Камилла Гомес (Бразилия, 54.580 балла), Элис Гомес (Бразилия, 53.370 балла), Сельджан Махсудова (Азербайджан, 53.370 балла), Перле Обре (Франция, 52.950 балла), Виктория Бутолина (Казахстан, 52.290 балла), Леа Лабрусс (Франция, 51.780 балла), Ава Эрнандо (США, 51.580 балла) и Дарья Овчарук (Латвия, 50.860 балла).

18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране, Сельджан Махсудова.