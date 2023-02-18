Французские гимнасты очень довольны организацией Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку - посол

БАКУ /Trend/ - Французские гимнасты очень довольны организацией Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку.

Об этом, как сообщает Trend, в субботу сказала журналистам посол Франции в Азербайджане Анн Буайон.

Соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте посол Франции в нашей стране посетила по приглашению Федерации гимнастики Азербайджана. Посол Франции встретилась со спортсменами своей страны, которые принимают участие в Кубке мира.

"Первый раз посещаю Национальную арену гимнастики в Баку. Пришла сегодня поддержать команду Франции. Мне приятно видеть хорошую организацию соревнований, созданные здесь условия. Также члены команды Франции в беседе со мной отметили, что каждый визит в Баку их радушно принимают, а сами соревнования проходят очень хорошо", - отметила она.

Говоря о том, что члены команды Франции на Кубке успешно выступив в квалификации прошли в финал, посол отметила, что спортсмены удовлетворены своими результатами.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.