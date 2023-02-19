AGF всегда на высоком уровне организовывает соревнования - генеральный секретарь Федерации гимнастики Латвии

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) всегда на высоком уровне организовывает соревнования. Об этом сказал Trend генеральный секретарь Федерации гимнастики Латвии Наталия Прокофьева.

"Соревнования в Баку всегда проводятся на высоком уровне. Оборудование поставлено хорошо, судейская бригада правильно сложена – все замечательно. На Кубке мира по прыжкам на батуте царит очень дружественная атмосфера", - отметила Прокофьева.

На соревнованиях в Баку Латвию представляет гимнастка Дарья Овчарук. По словам генерального секретаря Федерации гимнастики Латвии, в дальнейшем программу спортсменки планируется усложнять.

"На эти соревнования для Дарьи мы поставили облегченную комбинацию, чтобы она ее прошла уверенно для себя, закрепилась на мировой арене, а дальше будем работать на перспективу, усложнять комбинацию для отбора на Олимпийские игры-2024", - сказала она.

Говоря о развитии гимнастики в Азербайджане, Наталия Прокофьева подчеркнула, что у нас в стране много перспективных спортсменов.

"Я наблюдаю за развитием гимнастики в Азербайджане не только в прыжках на батуте, но и в художественной гимнастике. В ходе этого визита мне удалось понаблюдать, как подготавливают команду Азербайджана в групповых упражнениях к юниорскому чемпионату. Очень интересно и интенсивно проходят тренировки. В батутной гимнастике выделяется Магсуд Махсудов – брат Сельджан Махсудовой. В Азербайджане есть много гимнастов, которые в дальнейшем покажут очень хорошие результаты", - заключила она.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

По итогам соревнований определятся победители и призеры в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, участникам, набравшим наивысший балл, будет вручена награда AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране Сельджан Махсудова.