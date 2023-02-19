Стартовали финальные соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали финальные соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает в воскресенье Trend.

Финальные соревнования открывают выступления гимнасток в индивидуальной программе у женщин, затем в борьбу за награды Кубка мира в индивидуальной программе вступят мужчины.

После этого пройдут финальные соревнования среди женских и мужских синхронных пар.

В финале индивидуальной программы у женщин выступит азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

По итогам соревнований определятся победители и призеры в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, участникам, набравшим наивысший балл, будет вручена награда AGF Trophy.

(Фото: Заур Мустафаев)