Гимнасты из Казахстана завоевали "золото" Кубка мира в Баку в программе синхронных прыжков у мужчин

БАКУ /Trend/ - Гимнасты Данил Мусабаев и Пирмаммад Алиев, представляющие Казахстан, завоевали "золото" Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку в программе синхронных прыжков у мужчин, сообщает в воскресенье Trend. Результат спортсменов составил 51.940 балла.

"Серебро" у представителей Германии - Кайо Лаукстерманна и Фабиана Фогеля (51.080 балла), "бронзу" завоевали спортсмены из Португалии - Диого Абреу и Педро Феррейра (50.730 балла).

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет Сельджан Махсудова, гимнастка завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе среди женщин.