Счастлива успешному началу нового соревновательного сезона – бронзовый призер Кубка мира по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова

БАКУ /Trend/ - Счастлива успешному началу нового соревновательного сезона. Об этом в воскресенье Trend сказала бронзовый призер Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку, азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова.

Напомним, Махсудова с результатом 52.910 балла заняла третье место на Кубке мира в индивидуальной программе у женщин.

"Рада, что выполнила новую программу на соревнованиях и завоевала бронзовую медаль. Признаюсь, в ходе квалификации были некие опасения, волновалась, вдруг что-то может пойти не так как планировала, хотя комбинация уже отработана. Надеюсь, к следующим турнирам улучшу свой результат, будем работать над ошибками", - сказала она.

Сельджан Махсудова добавила, что после выступления в квалификации уверенность у нее прибавилась.

"Ожидания от соревнований оправдались, теперь буду готовиться к следующему Кубку мира", - заключила она.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку прошел Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях приняли участие более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представили индивидуальные и синхронные программы.