Спасатели МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции в двух регионах Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают поисково-спасательные работы и другие мероприятия по ликвидации последствий произошедшего в Турции землетрясения.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана, в результате поисково-спасательных операций, проведенных силами МЧС в Кахраманмарашском и Хатайском районах Турции, из-под завалов были спасены в общей сложности 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 780 жертв стихии.

О ходе работ общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)