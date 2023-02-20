57 репатриантов из Ирака и Сирии получили услуги социальной и психологической реабилитации

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в настоящее время продолжает оказывать социально-психологические реабилитационные услуги 57 репатриантам и членам их семей на дому.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве, группы специалистов Агентства, состоящие из социальных работников и психологов, посещают семьи репатриантов и проводят реабилитацию их и членов их семей.

Следует отметить, что для каждого из более чем 400 человек, репатриированных в нашу страну из Ирака и Сирии, Агентством социальных служб был составлен индивидуальный план реабилитации. Репатрианты были обеспечены всеми услугами социальной реабилитации и реинтеграции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)