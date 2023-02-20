В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошла Республиканская олимпиада по информатике (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошел полуфинал Республиканской предметной олимпиады по информатике, организованной совместно Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования Азербайджанской Республики.

На встрече с участниками олимпиады ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов пожелал успехов школьникам и выразил удовлетворение тем, что такое важное соревнование проходит в БВШН. Он сказал, что Бакинская высшая школа нефти всегда готова поддержать олимпиады. Ректор отметил, что БВШН занимает первое место в стране по количеству участников олимпиад.

«Вуз также лидирует в стране по количеству Президентских стипендиатов. 31 из 102 студентов, получивших Президентскую стипендию в стране в этом учебном году, были студентами БВШН», - добавил он.

Ректор пригласил на трибуну Романа Толстошеева - одного из успешных студентов вуза, обучающегося по специальности «Информационная безопасность». Роман поделился своим опытом с будущими студентами.

Заведующий сектором Министерства науки и образования Фуад Гараев отметил, что олимпийское движение является достаточно большой площадкой для выявления и развития талантов. Он подчеркнул, что интерес к информатике растет с каждым годом. Фуад Гараев также отметил, что 40 процентов участников олимпиады – школьники из регионов.

Следует отметить, что в текущем учебном году в Республиканских предметных олимпиадах по информатике приняло участие рекордное количество школьников. Из них 185 учеников 8-ых классов, 161 ученик 9-ых классов, 100 учеников 10-ых классов и 85 учеников 11-ых классов завоевали право на участие в полуфинальном туре Республиканского этапа.