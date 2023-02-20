Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 февраля.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, 21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков. Во второй половине дня сильный северо-западный ветер сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами возможен туман. Западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем - 10-15° тепла, ночью в горах - 2-7° мороза, днем - от 2° мороза до 3°тепла.