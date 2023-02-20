Обнародовано число граждан Азербайджана, обучающихся в Турции

БАКУ /Trend/ - В 2022-2023 учебном году в различных высших учебных заведениях Турции по государственной линии (государственные, межправительственные программы, PhD) обучаются 136 граждан Азербайджана.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Напомним, что в ответ на запрос Trend в Совете по образованию посольства Турции в Азербайджане отметили, что в прошлом году общее число студентов прибывших из Азербайджана в Турцию превысило 28 500 человек.

Студенты обучаются в вузах почти 50 провинций Турции, включая Стамбул, Анкару, Измир, Бурсу и Эскишехир.

(Перевод: Фидан Мустафаева)