Прокуратура отвергла обвинения по поводу необъективности проведенного расследования

БАКУ/Trend/ - Некоторые пользователи социальных сетей распространяют непроверенную информацию относительно необъективности проведенного органами прокуратуры расследования в связи с обращением гр. Самира Аббаслы с жалобой по поводу присвоения денежных средств.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, Самир Аббаслы (заказчик), заключив с Русланом Набиевым (подрядчиком) контракт на проведение ремонтных работ в находящейся в его собственности квартире, заплатил ему 15 тысяч 500 манатов. Позже заказчик пожаловался в правоохранительные органы в связи с тем, что подрядчик не выполнил свои обязательства по ремонтным работам.

Поскольку в ходе расследования было установлено, что обращение Самира Аббаслы носит гражданский характер, в возбуждении уголовного дела по собранному материалу было отказано, и ему разъяснили, что он имеет право обратиться в суд в гражданском порядке.

Кроме того, по этому же факту в Гёйчайском районном суде было рассмотрено гражданское дело, по итогу которого судом было принято решение об удовлетворении требований истца о возврате денежных средств. Суд обязал Руслана Набиева вернуть Самиру Аббаслы 15 тысяч 500 манатов.