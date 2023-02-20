БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сохранится ветреная погода.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 20 февраля до полудня 21 февраля ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. 22 февраля, согласно прогнозу, ожидается южный ветер с порывами до 15-18 м/с, временами 20-25 м/с.

В районах Азербайджана 20-24 февраля западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.