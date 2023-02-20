В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения COVID-19, 7 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек вылечились.

Как сообщили Trend в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, всего в стране выявлено 828 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 131 человек вылечились, скончались 10 103 человека, число активных больных составляет 124.

За последние сутки проведены 579 тестов, всего на сегодняшний день - 7 514 447 тестов на выявление заражения коронавирусом.