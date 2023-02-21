В Баку ожидается мокрый снег

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается первый из четырех вторников перед праздником Новруз - "Су чершенбеси", или "вторник Воды".

Как сказала Trend во вторник начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева, погода в Баку в первый вторник перед Новрузом каждый год разная.

"Это можно увидеть и по статистике за последние 10 лет. Иногда разница в температурном режиме в этот день в различные годы достигает 20 градусов. Например, если в 2017 году это были 2 градуса мороза, то в 2020 году в тот же день было зарегистрировано 18 градусов тепла", - сказала она.

Тагиева отметила, что, несмотря на приближающуюся весну, зимний холод, пусть и на короткое время, еще даст о себе знать в середине этой недели, снег выпадет во многих регионах страны.

"На Абшеронском полуострове, начиная с вечера 23 февраля будет дождливо, 24 февраля осадки перейдут в мокрый снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Минимальная температура воздуха составит около 0 градусов", - сказала она.

Начальник гидрометслужбы также проинформировала о показателях водности рек в этот период. "Зимой в реках обычно наблюдается низкая водность, в горах из-за низкой температуры и осадков в виде снега истоки некоторых рек замерзают. Так, в реках Малого Кавказа водность составляет 73 процента от десятидневной нормы, Лянкяран-Астаринского региона - 26 процентов. В Губа-Хачмазском регионе в этом году выпало больше осадков по сравнению с другими районами, что сказалось на водности рек. В настоящее время водность основных рек региона составляет 147 процентов от десятидневной нормы. В пункте Кура-Кырагкесемен водность составляет 76 процентов от десятидневной нормы, а в пункте Ганых-Джалаир - 33 процента", - сказала она.