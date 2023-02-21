От мин и боеприпасов должны быть очищены примерно 8 тыс км² – Хафиз Сафиханов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан входит в первую десятку стран в мире по уровню минного загрязнения территорий.

Об этом сообщил Trend председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

По его словам, продолжается процесс очистки освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Независимо от того, насколько быстро очищаются территории, этот процесс займет десятилетия. С другой стороны, как заявляет официальный Баку, точность карт минных полей, предоставленных Арменией, составляет всего 20-25 процентов. На каждой пяди нашей освобожденной от оккупации земли установлены мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Во время Первой Карабахской войны на этих территориях также были закопаны мины. Сегодняшняя статистика показывает, что случаи разрыва на минах фиксируются в основном на освобожденных землях, а не на линии соприкосновения. Люди, которые работают на этих землях или приезжают сюда, должны быть очень осторожны и следовать инструкциям. Армяне устанавливали мины везде, куда могла ступить нога человека. Мы не знаем, сколько мин находится на освобожденных от оккупации территориях, где они установлены вплотную друг к другу, где врозь".

По словам Х.Сафиханова, саперы в буквальном смысле проявляют чудеса героизма.

"Инфраструктурные работы в местах разминирования продолжаются быстрыми темпами. Как правило, невозможно проводить какие-то работы в местах, неочищенных от мин. Около 8 тысяч квадратных километров освобожденных от оккупации территорий должны быть очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отметил он.

Как сообщили Trend в ANAMA, с 6 по 11 февраля в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 42 противотанковые мины и 118 неразорвавшихся боеприпасов. В течение недели 250 гектаров земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.