В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительных экзаменов в магистратуру вузов и Академии наук, проведенных 19 февраля.

Как сообщает во вторник Trend, с результатами экзамена можно ознакомиться здесь.

Информацию о результатах экзамена его участники также могут узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 18 724 бакалавров, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 255 не явились на экзамен. На экзамене 1 человек показал максимально возможный результат, набрав 100 баллов. Бакалавры, результаты которых на вступительном экзамене соответствуют условиям конкурса, допускаются к выбору специальности. Выбор специальностей регламентируется соответствующей таблицей, которая будет опубликована в следующем номере журнала "Магистр".

С 24 февраля 2023 года ГЭЦ организует онлайн-апелляционный процесс (по телефону) для рассмотрения апелляций, связанных с результатами экзаменов. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ с 22 по 24 февраля. Те, кто не зарегистрировался в течение указанного периода, не смогут подать апелляцию.

Обсуждение заявления (обращения) бакалавра может длиться не более 15 минут. Процесс обсуждения завершается по истечении отведенного времени, при подключении к обсуждению постороннего лица, нарушении кодекса этичного поведения.