Направлено в суд уголовное дело арестованного по "Тертерскому делу" генерала (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении генерал-майора Бекира Оруджева, арестованного по "Тертерскому делу".

Как сообщает во вторник Trend, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский военный суд.

Отметим, что в декабре 2021 года Генеральной прокуратурой Азербайджана были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с "Тетерским делом". Генерал-майор Бекир Оруджев, исполняющий обязанности начальника управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава Министерства обороны Азербайджана, подозреваемый в совершении уголовного преступления, был арестован в прошлом году.

Оруджев был привлечен в качестве обвиняемого, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (пытки, жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания), 341.2.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти при отягчающих обстоятельствах).

(Перевод: Фидан Мустафаева)