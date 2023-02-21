Госагентство Азербайджана назвало число назначений инвалидности в январе

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе 2023 года назначило инвалидность 3,1 тысячи человек.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, из них 1,4 тысячи человек назначена первичная инвалидность.

В реабилитационных учреждениях Агентства в прошлом месяце были оказаны реабилитационные услуги 5,1 тысячи человек, 1 038 человек получили 4 952 средства реабилитации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)