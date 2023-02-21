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В Азербайджане продлен особый карантинный режим (Дополнено)

Общество Материалы 21 февраля 2023 16:45 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:38)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен особый карантинный режим.

Как сообщает во вторник Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 мая 2023 года.

Отметим, что ранее срок действия особого карантинного режима был продлен до 06:00 1 марта 2023 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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