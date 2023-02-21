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В Азербайджане выявлено еще 37 случаев заражения коронавирусом, вылечились 14 человек (Дополнено)

Общество Материалы 21 февраля 2023 17:08 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 37 случаев заражения коронавирусом, 14 человек вылечились, 2 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 145 человек вылечились,10 105 – скончались, число активных больных составляет 145.

За последние сутки в стране проведены 1 695 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 516 142.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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