Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:39)

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 456 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 146, вторую - 139, три и более - 148, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 23 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 947 492. Первую дозу вакцины получили 5 403 764, вторую - 4 878 527, три и более - 3 399 669, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 532 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)