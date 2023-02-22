В полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции медпомощь получили 1 364 человека (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленные в братскую Турцию по поручению Президента Ильхама Алиева в целях оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушительного землетрясения, продолжают свою работу в провинции Кахраманмараш, серьезно пострадавшей от стихийного бедствия.

Как сообщили в среду Trend в ведомстве, за минувшие дни в мобильных госпиталях МЧС Азербайджана была оказана медицинская помощь 1 364 пострадавшим, из которых 260 - дети.

"Мобильные полевые госпитали, оснащенные всем необходимым оборудованием для обследования и лечения пострадавших, продолжают непрерывную деятельность в зоне стихийного бедствия", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 6 февраля в Пазарджикском районе турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7, а в Эльбистанском районе - магнитудой 7,6. Землетрясение очаг которого залегал на глубине 7 километров, вызвало серьезные разрушения в 10 провинциях. В 10 пострадавших от землетрясения провинциях объявлен режим чрезвычайной ситуации на три месяца.

(Перевод: Фидан Мустафаева)