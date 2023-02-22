В Центральном Таможенном Госпитале успешно проведена очередная операция TAVI

БАКУ/Trend/ - Операцию транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI) успешно провели заведующий кардиологическим отделением Центрального Таможенного Госпиталя, квалифицированный специалист, инвазивный кардиолог Ильгар Тахироглу и инвазивный кардиолог Шахла Агаева. 75-ти летний пациент поступил в Центральный Таможенный Госпиталь с повышенным уровнем сахара в крови и повышенным артериальным давлением, в анамнезе которого отмечается ранее проведенное стентирование, с жалобами на одышку и удушье. Во время ангиографии было установлено, что коронарные сосуды и стенты были открыты, на аортальном клапане критический стеноз, площадь отверстия клапана 0,6 см2, в связи с чем было принято решение о проведении больному операции TAVI.

Врачами Центрального Таможенного Госпиталя Ильгаром Тахироглу и доктором Шахлой Агаевой, проникнув через бедренную артерию пациента произведена операция TAVI и был установлен новый 26-миллиметровый аортальный клапан. Одышка и удушье у больного перестали иметь место. Он начал двигаться через 12 часов после операции и через 24 часа был выписан домой.

С гордостью отмечаем, что операцию Транскатетерной Имплантации Аортального Клапана (TAVI) проводят высококвалифицированные инвазивные кардиологи кардиологического отделения Центрального Таможенного Госпиталя. Операция TAVI – одна из редких операций, проводимых в Азербайджане, и одно из последних достижений медицины. Данная операция является оптимальным вариантом оперативного лечения лиц пожилого возраста с сопутствующей патологией, в том числе больных с аортальным стенозом с высоким риском летального исхода. В таких случаях нет необходимости к проведению открытой хирургической операции. Имплантируется биологический протез аортального клапана. Через бедренную артерию вводится специальный катетер для размещения и имплантации сменного аортального клапана.