В Джебраиле в рамках закладки лесопаркового комплекса посажено более 200 сосен

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - В Джебраиле с целью создания лесопаркового комплекса на территории "умного питомника" при участии представителей СМИ посажено более 200 сосен.

Как сообщает в среду Trend, в соответствии с Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, местные специалисты продолжат эту работу на освобожденных территориях и завершат до конца 2026 года.

В соответствии с азербайджано-турецким планом действий по Карабаху, принятым в 2021 году, на освобожденных от оккупации территориях начато осуществление ряда двусторонних мер.

Всего специалистами Агентства Азербайджана по разминированию очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 105 гектаров территории.

В питомнике с использованием передовых технологий будут построены теплицы, семенохранилище, участки по выращиванию рассады с закрытой корневой системой, затенением, холодильный, упаковочный склады, склад для хранения удобрений, пункт снабжения рассадой, учебная зона, учебный машинно-тракторный парк.

В течение года здесь планируется выращивать 2 миллиона различных саженцев, адаптированных к местным климатическим условиям, и использовать их для поддержки лесоразведения и озеленения на землях лесного фонда Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического региона.