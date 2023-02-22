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Саженцы из Джебраила будут использоваться для создания лесов на освобожденных территориях

Общество Материалы 22 февраля 2023 15:57 (UTC +04:00)
Саженцы из Джебраила будут использоваться для создания лесов на освобожденных территориях

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ДЖЕБРАИЛ/Trend/ - Восстановление сожженных, уничтоженных, вырубленных, в годы оккупации лесов, на территории Джебраильского района осуществляется соответствующими структурами природоохранных органов Турции и Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сообщил журналистам в Джебраиле замначальника Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Джаббар Гарибов.

По его словам, на территории ведутся работы по сооружению террас.

"Помимо "Леса дружбы" и террас, на прилегающих территориях создается "Умный питомник". Здесь на участке площадью 8 гектаров будет питомник, соответствующий современным стандартам. Саженцы будут выращиваться по турецким технологиям. Ежегодно здесь будет выращиваться порядка 2 миллионов саженцев высокого качества", - отметил Гарибов.

По словам Гарибова, эти саженцы будут использоваться в лесном хозяйстве и лесовосстановлении в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах:

"Также будет создан международный учебный центр - Азербайджано-турецкий центр лесного хозяйства. Здесь будут проводиться тренинги и обучение местных специалистов со стороны специалистов лесного хозяйства и экологии Турции и Азербайджана. В то же время здесь будут обучать и делиться своим опытом специалисты лесного хозяйства, экологи из соседних стран и стран Азии", - отметил он.

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