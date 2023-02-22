Подписан договор на закупку спецтехники и подземных контейнеров для управления бытовыми отходами в Шуше (Дополнено)

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ЛАЧИН /Trend/ - Подписан договор на закупку специальной техники и подземных контейнеров, необходимых для управления бытовыми отходами в городе Шуша.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал начальник отдела ОАО "Чистый город" Сабухи Бабаев на заседании в Лачине рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Он отметил, что уже начато исполнение контракта и представлены образцы подземных контейнеров.

"В настоящее время на Шушинском эксплуатационном участке трудоустроено 14 человек. В течение 2022 года на территорию временного полигона было вывезено 5475 кубометров отходов. Итоговый отчет, подготовленный в связи с разработкой технико-экономического обоснования по созданию и управлению системой сбора, транспортировки, размещения и обезвреживания отходов на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с современными стандартами и интеграцией в "Национальную стратегию по совершенствованию управления твердыми бытовыми отходами в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы" был представлен в Кабинет министров Азербайджанской Республики. Кроме того, определены территории полигонов в следующих районах - Зангилане, Ходжалы (для города Шуша), Физули (для Физулинского района и поселка Гадрут), Агдаме, Тертере, Губадлы, Джебраиле, Лачине и Кельбаджаре", - сказал Бабаев.