Систематизируются показатели загрязнения реки Охчучай (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Систематизируются показатели загрязнения реки Охчучай.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе медиатура в Зангилан ведущий научный сотрудник Института почвоведения министерства науки и образования, член рабочей группы по Охчучаю Субахат Искендеров.

По его словам, рабочая группа по Охчучаю в течение почти одного года проводила экологические мониторинги на реке и прилегающих территориях. В экологических мониторингах приняли участие представители министерства экологии и природных ресурсов, Агентства пищевой безопасности, ряда научно-исследовательских институтов министерства науки и образования, "Азерсу" и других организаций.

"Мониторинги проводились по двум направлениям – по физико-химическим и биологическим показателям. Первичный результат мониторингов заключается в том, что основным источником загрязнения являются отходы горнодобывающей промышленности и бытовые отходы, формирующиеся в окрестностях города Гафан. В результате мониторинга были выявлены все степени загрязнения. Основной объем работ был связан с изучением физико-химических показателей загрязнения. Позже были проведены и биологические исследования. Мы приступили к систематизации показателей по физико-химическому загрязнению. Было установлено, что показатель загрязнения как тяжелыми металлами, так и бытовыми отходами достаточно высок. Это дает основание сделать вывод, что Охчучай подвергается экологическому террору со стороны Армении, причем преднамеренному террору. Это делается для того, чтобы мы не могли использовать воду из реки. Однако мы, систематизировав все полученные показатели, в основном результаты физико-химических показателей, разработали принципиальные основы методики по определенному улучшению воды Охчучая, а главное - по ее использованию в сельскохозяйственных целях. При разработке принципиальных основ методологии мы в основном использовали опыт Германского исследовательского центра Франхаузера, а во-вторых, использовали американские проектные стандарты", - отметил он.