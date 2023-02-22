БАКУ /Trend/ - Билеты на три трибуны на Гран-При Азербайджана "Формулы 1" уже распроданы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на операционную компанию "Бакинское городское кольцо", помимо трибун "Филармония" и "Абшерон" в секторе "B", раскуплены также билеты на трибуну "Сахиль".

Продажа билетов на трибуны на Гран-при Азербайджана "Формулы 1", который пройдет в Баку 28-30 апреля, идет полным ходом. Билеты на трибуну "Сахиль" полностью раскуплены, а также распроданы более 50% билетов на оставшиеся трибуны.

В настоящее время билеты приобретаются болельщиками примерно 100 стран, среди которых Азербайджан, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Нидерланды, Австрия, Германия, Ирландия, Италия, Израиль, Аргентина, Индия, США, Мексика. В тройке лидеров по покупке билетов Азербайджан, Великобритания и Нидерланды.