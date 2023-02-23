Состоится научная конференция на тему «Современный подход к лечению и диагностике инфекционных и неинфекционных гепатитов»

6 марта 2023 года будет проведена научная конференция на тему «Современный подход к лечению и диагностике инфекционных и неинфекционных гепатитов», организованная совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, Центральным Таможенным Госпиталем, «Азербайджанским Общественным Объединением Гастроэнтерологов и Гепатологов», «Азербайджанским Обществом Инфекционных Заболеваний и Клинической Микробиологии» и компанией «Materia Medica».

На 2-х панелях конференции – «Современный подход к лечению и диагностике инфекционных гепатитов» и «Современный подход к лечению и диагностике неинфекционных гепатитов» – высококвалифицированными специалистами соответствующей области будут представлены 8 докладов, также будут даны ответы на вопросы аудитории и организованы панельные дискуссии.

В целях обеспечения доступности конференция пройдет в гибридном формате: с 14:00 до 18:00 очно в актовом зале Центрального Таможенного Госпиталя, а также дистанционно на платформе ZOOM. Согласно программе, конгресс предназначен для врачей и резидентов по специальности: общий хирург, терапевт, гастроэнтеролог, токсиколог, инфекционист и лаборант.

- Подана заявка в Министерство Здравоохранения для получения аккредитации.

- Участие в конференции бесплатное!

- Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА, так как количество мест ограничено!

- Ссылка для ознакомления с программой конференции: https://customshospital.az/06-mart-infeksion-ve-qeyri-infeksion-hepatitlerin-mualice-ve-diaqnostikasina-muasir-yanasma/#gsc.tab=0

- Ссылка для регистрации: https://forms.gle/GyQh3hmk594yu9cEA