С завтрашнего дня в Азербайджане вступают в силу новые правила по тонировке стекол

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Азербайджане вступают в силу новые правила в отношении тонировки стекол транспортных средств.

Как сообщили в четверг Trend в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана, согласно новым правилам допускается нанесение пленки на верхнюю часть ветрового лобового стекла транспортных средств на уровне высоты установленных заводом-изготовителем светозащитного покрытия, а если такое покрытие не предусмотрено конструкцией транспортных средств, допускается тонировка не более чем 15 см верхней части ветрового стекла.

"Также допускается нанесение следующих светозащитных покрытий на боковые стекла транспортных средств, расположенные сзади водителя, боковые стекла грузового отсека и задние стекла:

в легковых автомобилях допускается использование светозащитной пленки или установка жалюзи;

в грузовых автомобилях, автобусах, микроавтобусах, троллейбусах и трамваях – допускается использование светозащитной пленки (за исключением автобусов и микроавтобусов, используемых в пассажирской деятельности), установка жалюзи или штор.

Не допускается нанесение следующих светозащитных покрытий на ветровые стекла транспортных средств, а также на стекла передних дверей, расположенных слева и справа от водителя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.

Предел светозащитных покрытий, наносимых на верхнюю часть ветрового лобового стекла транспортных средств, боковых стекол и задних стекол, расположенных сзади от водителя транспортных средств, при наличии наружных зеркал заднего вида с обеих сторон не ограничивается.

Тонировку, жалюзи и шторы следует наносить на стекла с внутренней стороны.

Доводим до сведения водителей, что нарушение порядка нанесения светозащитных покрытий на стекла транспортных средств влечет ответственность в порядке, установленном кодексом Азербайджана Об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)