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Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 23 февраля 2023 14:03 (UTC +04:00)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане грузинская делегация посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала гости возложили цветы к бюсту Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и мемориалу в честь шехидов, почтив их светлую память.

Делегации была предоставлена подробная информация о процессе подготовки спецназовцев, даны ответы на интересующие гостей вопросы. Глава грузинской делегации оставил памятную запись в «Книге почетных гостей» воинской части.

Затем грузинская делегация прибыла в воинскую часть ВМС, были возложены цветы к воздвигнутому здесь памятнику шехидам.

Делегация ознакомилась с условиями, созданными в воинской части для личного состава. Был представлен брифинг об истории создания и деятельности воинской части.

Затем гости понаблюдали за показательными тренировками морского спецназа. Вниманию гостей были представлены современное оружие, боевые и транспортные средства, используемые морскими пехотинцами и спецназом.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, после чего было сделано совместное фото на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
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