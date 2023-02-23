На автовокзале организована бесплатная стоянка для такси на 200 машиномест – Агентство

БАКУ /Trend/ - С целью уменьшения заторов на дорогах столицы, устранения хаоса и обеспечения удовлетворенности граждан, для привлечения перевозчиков, занимающихся деятельностью такси в различных частях Баку, в частности, вокруг Бакинского международного автовокзального комплекса, на территории комплекса было организована стоянка такси на 200 машиномест.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В сообщении отмечено, что на выделенном в транспортном узле участке созданы условия для функционирования до 200 легковых автомобилей, предоставляющих услуги такси. Стоянка бесплатная.

"В отношении такси, которые останавливаются на дороге перед Бакинским международным автовокзальным комплексом, препятствуют движению и действуют в местах, представляющих угрозу для пассажиров, принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с "Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом" Кабинета министров, перевозчик в ожидании заказа такси должен использовать стоянки, обозначенные дорожным знаком "Стоянка легковых такси", предназначенные для легковых автомобилей.

В настоящее время стоянки для такси используют транспортные средства Бакинской службы такси ", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в Бакинском международном автовокзальном комплексе организована бесплатная стоянка для такси, работающих на территории вокруг круга 20 января, "Шамахинки", круга 3-го микрорайона и автовокзала.

Начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев отметил, что для привлечения перевозчиков, занимающихся деятельностью такси, в единый центр, для удовлетворенности граждан и безопасности движения, для уменьшения заторов на дорогах в различных районах необходимо использование таких стоянок водителями и пассажирами.