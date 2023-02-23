Завтра в Баку будет до 3 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, осадки, переходящие местами в мокрый снег, ночью и утром на севере Абшеронского полуострова, переходящие в снег.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, осадки прекратятся во второй половине дня, порывистый северо-западный ветер сменится во второй половине дня умеренным северо-восточным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью около 0°, днем - до 3° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 776 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, мокрый снег, снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся, местами туман, ветер порывистый западный.

Температура воздуха составит ночью от 2° градусов мороза до 3° тепла, днем - 3-6° тепла. В горах ночью - 8-13° мороза, днем - 3-8° мороза. На дорогах ожидается гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)