Азербайджанские военные медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в Кахраманмараше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военный медицинский персонал Азербайджанской Армии продолжает свою деятельность в Кахраманмараше во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения и Вооруженных сил Турции.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве обороны Азербайджана, наш медицинский персонал, оказывающий помощь пострадавшим от землетрясения в братской стране, успешно выполнил очередные 10 хирургических операций, было проведено обследование 49 пострадавших.

В целом, азербайджанскими военными врачами на сегодняшний день выполнена 71 хирургическая операция, оказана амбулаторная помощь 468 пострадавшим.

Отметим, что военный медицинский персонал Азербайджанской Армии в составе 20 человек, включая хирурга общего профиля, травматолога, хирурга-отоларинголога, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, анестезиолога, реконструктивного пластического хирурга, фельдшера, операционных медсестер и анестезиологов, был командирован в Турцию по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для оказания помощи пострадавшим в результате разрушительного землетрясения.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.