Продлен срок ареста Бахтияра Гаджиева

БАКУ /Trend/ - Рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Бахтияра Гаджиева.

Как сообщает в четверг Trend, согласно решению Хатаинского районного суда, представление следственного органа было удовлетворено и срок ареста Гаджиева продлен на два месяца.

Отметим, что Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) и 289.1 (неуважение к суду) Уголовного кодекса АР. Решением Хатаинского районного суда от 9 декабря 2022 года в отношении Гаджиева была избрана мера пресечения в виде ареста.