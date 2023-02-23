БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 178 человек, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 48, вторую - 28, три и более - 79, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 94 7936. Первую дозу вакцины получили 5 403 881, вторую - 4 878 661, три и более - 3 399 833, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 561 человек.