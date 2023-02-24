Коллектив ЗАО «AzerGold» почтил память шехида Мухтара Гасымлы в день его 30-летия (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 23 февраля 2023 года в связи с 30-летием со дня рождения сотрудника Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Мухтара Гасымлы, погибшего в Отечественной войне, коллектив ЗАО почтил светлую память героя, посетив его могилу и возложив к ней венок и цветы.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя правления ЗАО «AzerGold» Огтай Мамедов отметил, что одним из героев Отечественной войны, завершившейся под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освобождением Карабаха от оккупации, является Мухтар Гасымлы. Освобождение наших земель, долгие годы находившихся под вражеским гнетом, благодаря таким сыновьям нашей Родины, как Мухтар, с первого дня взявшимся за оружие и вставшим на защиту Родины, в первую очередь вернуло азербайджанскому народу веру в себя. Эта война продемонстрировала всему миру силу азербайджанского народа, его лидера, нашей славной армии.

О самоотверженности, подвигах Мухтара, который до войны был известен спортивному сообществу своими высокими достижениями в фитнесе, а также пользовался большим уважением среди коллектива, в котором он работал, теперь осведомлена вся страна. Было отмечено, что Мухтар Гасымлы, в 27 лет отдавший свою жизнь за Родину и ставший шехидом, вечно будет жить в сердцах любящих его людей, коллектива «AzerGold», всего азербайджанского народа.

В ходе посещения могилы также выступили родители Мухтара Гасымлы, глава Исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов, председатель Сураханской районной организации партии «Ени Азербайджан» Вугар Сеидов и другие лица. Они поведали о боевом пути Мухтара Гасымлы и рассказали о его подвигах.

Напомним, работавший в Службе безопасности ЗАО «AzerGold» Мухтар Гасымлы, будучи офицером запаса Вооруженных Сил Азербайджана, во время начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войны записался в армию и принял участие в боях за Физули. Героически сражаясь близ села Алханлы Физулинского района, где шли ожесточенные бои, 2 октября 2020 года он стал шехидом.

Соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева за личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач во время освобождения территорий Азербайджана от оккупации старший лейтенант Мухтар Гасымлы был посмертно награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Физули».