Министерство здравоохранения: С 2023 года система «Электронный эпикриз» доступна для медицинских работников

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы трансформации здравоохранения, утвержденной соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики, и с целью расширения применения инструментов цифрового здравоохранения Центром информатизации здравоохранения при Министерстве здравоохранения Азербайджана была разработана информационная система «Электронный эпикриз».

Начиная с 2023 года система «Электронный эпикриз» доступна для медицинских работников, и предназначена для обеспечения эффективной информационной поддержки и повышения качества предоставляемых медицинских услуг. Система позволяет создать, вести и хранить единый электронный реестр эпикризов из истории болезни граждан в цифровом формате, а также стандартизировать поиск и выдачу по информационным запросам персональных медицинских записей. Это также значительно облегчит работу медицинского персонала, автоматизируя рутинную бумажную работу и минимизирует вероятность врачебной ошибки вследствие отсутствия ретроспективных данных о заболевании.

Электронный эпикриз заверяется цифровой подписью врача, и вскоре будет доступен гражданам в их личном кабинете портала и мобильном приложении «e-Səhiyyə». Проверить подлинность распечатанного документа можно с помощью размещенного на бланке QR-кода.

Внедрение в практику здравоохранения страны системы «Электронный эпикриз» является важным шагом в совершенствовании информационного обеспечения оказания медицинской помощи. В процессе последовательного перехода на единую платформу цифрового здравоохранения система «Электронный эпикриз» станет неотъемлемой составляющей цифровой экосистемы медицинских данных, надлежащих обеспечить их доступность с возможностью построения на их основе цифровой медицинской статистики, систем поддержки принятия врачебных решений, включая применение технологий искусственного интеллекта и построения аналитики реализации управленческих решений в отрасли.