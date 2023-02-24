Билал Эрдоган ознакомился с деятельностью азербайджанских волонтеров в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Накануне Билал Эрдоган посетил лагерь азербайджанских волонтеров в братской Турции и близко ознакомился с деятельностью молодых добровольцев в районе землетрясения.

Как сообщили Trend в Молодежном фонде Азербайджана, он высоко оценил масштабные кампании помощи, проводимые Азербайджанским государством и народом, а также благородную добровольческую деятельность нашей молодежи в братской стране, выразил признательность азербайджанскому государству и народу за их солидарность с Турцией в эти трудные дни.

В конце Билал Эрдоган сделал памятное фото с азербайджанскими волонтерами, вместе с нашей молодежью произнес лозунг президента Азербайджана Ильхама Алиева "один кулак, одно сердце, одна душа", передав тем самым мессидж братства, дружбы и солидарности.

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