Прекращена деятельность начальника отдела Нахчыванской прокуратуры

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура распространила информацию о кадровых изменениях в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Trend в пресс-службе ведомства, приказом генерального прокурора Кямрана Алиева прекращено, по собственному желанию, прохождение службы в органах прокуратуры начальника отдела по надзору за следствием в прокуратуре Эльшада Агаева .

Также был освобожден от должности заместитель прокурора города Нахчыван Захир Гасанов и назначен старшим следователем прокуратуры Шарурского района.

Заместитель прокурора Шарурского района Анар Гасанов назначен заместителем прокурора города Нахчыван, а старший помощник прокурора Шарурского района Рамиз Новрузов - заместителем прокурора того же района.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики Сархан Гасанзаде назначен следователем прокуратуры Джульфинского района.