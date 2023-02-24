ВБ активно сотрудничает с Азербайджаном в области улучшения показателей человеческого капитала

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк активно сотрудничает с государственными структурами Азербайджана в области улучшения показателей человеческого капитала страны.

Об этом в пятницу сказала журналистам региональный директор Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадия Саада в кулуарах мероприятия, посвященного презентации "Обзора человеческого капитала по Азербайджану", передает Trend.

По ее словам, Всемирный банк готов продолжать сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении и уже сформирована соответствующая команда.

«Конечно, в будущем мы будем учитывать потребности правительства Азербайджана и первый обзор является положительным шагом в рамках данного сотрудничества», - сказал она.

Саада подчеркнула, что ВБ совместно с Министерством труда и социальной защиты населения есть проекты по поддержке занятости в Азербайджане.

«В рамках этой программы мы особое внимание уделяем обеспечению занятости женщин. Мы считаем, что реализация этих и других инициатив поспособствуют улучшению показателей человеческого капитала», - отметила она.

Отметим, что сегодня в Баку прошла презентация "Обзора человеческого капитала по Азербайджану", подготовленного Всемирным банком. Обзор был представлен региональным директором Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадией Саада.

Цель подготовки обзора - оценка аспектов человеческого капитала и вызовов в этой области, определение приоритетных направлений, которые необходимо развивать, и предложение конкретных решений для страны, с тем, чтобы поддержать правительство Азербайджана в реализации Национальных приоритетов до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 гг.