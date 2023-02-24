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США передали Азербайджану собак-саперов (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

Общество Материалы 24 февраля 2023 12:19 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - США передали Азербайджану еще 5 собак породы малинуа.

Об этом Trend сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Было отмечено, что в целях восстановления освобожденной от оккупации территории и обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев, Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) продолжаются интенсивные работы по расширению проводимых операций, наращиванию материально-технической базы и потенциала.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Институтом наследия Маршалла США (Marshall Legacy Institute, MLI) и ANAMA, агентству были переданы еще 5 собак-миноискателей породы малинуа (MAI).

Собаки-миноискатели, прошедшие специальную подготовку, после прохождения адаптационной подготовки со своими проводниками и аккредитации в соответствии с международными стандартами разминирования (IMAS), будут привлечены к операциям по разминированию освобожденных территорий.

Отметим, что поэтапный ввоз в страну собак минно-розыскной службы осуществляется безвозмездно компанией Silk Way West Airlines.

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