В Национальной арене гимнастики в Баку стартовали первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку дан старт 7-му первенству Азербайджана и чемпионату Баку по прыжкам на батуте и 19-му первенству Азербайджана и чемпионату Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в пятницу Trend.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Далее начались соревнования, в которых в целом принимают участие 94 спортсмена. 62 гимнаста соревнуются в прыжках на батуте, а 32 - в прыжках на акробатической дорожке.

Спортсмены, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №13 выступают в индивидуальной программе в следующих возрастных категориях - "малыши" (2016-2017 годы рождения), "дети" (2013-2015 г.р.), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).

Фото: Заур Мустафаев