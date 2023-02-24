В Азербайджане заведены уголовные дела на председателей ряда муниципалитетов

БАКУ /Trend/ - В течение 2022 года принимались интенсивные меры по соблюдению порядка административного контроля по эффективному использованию средств местного бюджета, обеспечению законности и прозрачности в сфере управления муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), предупреждению случаев, способствующих коррупции и другим правонарушениям.

Как сообщает Trend, об этом говорится в докладе за 2022 год об осуществлении административного контроля за деятельностью муниципалитетов, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Было отмечено, что в ходе проведенных с этой целью расследований были выявлены 27 случаев серьезного нарушения. Собранные материалы были направлены в соответствующие следственные органы для дачи правовой оценки, по 12 из них возбуждено уголовное дело.

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