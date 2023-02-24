Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в ночь с 24 на 25 февраля местами возможен моросящий дождь. Порывистый южный ветер.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3 °С тепла, днем - 5-8 °С тепла.

Атмосферное давление понизится с 775 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, порывистый западный ветер

Температура воздуха ночью составит от 3 °С градусов мороза до 2 °С градусов тепла, днем - 7-11 °С тепла. В горах ночью - 12-17 °С мороза, днем - от 3-8 градусов ниже ноля.

(Перевод: Фидан Мустафаева)