В Азербайджане заведены уголовные дела на председателей ряда муниципалитетов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В течение 2022 года принимались интенсивные меры по соблюдению порядка административного контроля по эффективному использованию средств местного бюджета, обеспечению законности и прозрачности в сфере управления муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), предупреждению случаев, способствующих коррупции и другим правонарушениям.

Как сообщает Trend, об этом говорится в докладе за 2022 год об осуществлении административного контроля за деятельностью муниципалитетов, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Было отмечено, что в ходе проведенных с этой целью расследований были выявлены 27 случаев серьезного нарушения. Собранные материалы были направлены в соответствующие следственные органы для дачи правовой оценки, по 12 из них возбуждены уголовные дела.

Отмечаются некоторые из них:

- По факту незаконной сдачи в аренду 510 га пахотных земель, с составлением договора без решения муниципального собрания, бывшим председателем муниципалитета села Кузун Гусарского района в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждены уголовные дела по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

- По факту составления ложных протоколов заседаний и решений о предоставлении в аренду земельного участка площадью 9,48 га и нарушения принципа коллегиальности председателем муниципалитета села Гаджималик Гейгельского района в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

- По фактам незаконного расходования средств местного бюджета без соблюдения принципов коллегиальности, выделения земельного участка площадью 7,30 га в аренду, незаконного расходования средств местного бюджета под видом проведения работ по благоустройству в отношении бывшего председателя муниципалитета села Имамвердили Бейлаганского района в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

-По фактам незаконной продажи и изъятия из оборота без решения муниципального собрания земельного участка площадью 2,88 га по цене на 50 тысяч манатов ниже его реальной стоимости, а также расходования средств местного бюджета под видом проведения ремонтных работ и работ по благоустройству в отношении бывшего председателя Гюнешлинского муниципалитета Шамахинского района в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (мошенничество), 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР.